No fue la tarde esperada por Franco Colapinto en el anteúltimo Gran Premio de Fórmula 1 disputado en Qatar. El argentino se quedó afuera en la primera vuelta tras ser chocado por el piloto de la marca Alpine.

En el accidente estuvieron involucrados Nico Hülkenberg, Esteban Ocon y Franco Colapinto, este último de manera involuntaria. Hass llegó pasado a la primera curva de la salida y bloqueó con sus neumáticos pero esto generó que el francés intentara esquivarlo de forma pero sin éxito. Ocon terminó golpeando el Williams del pilarense que se vio obligado a abandonar.

Ocon chocó a Franco Colapinto en la largada.



Quedó afuera. No se puede creer la mala suerte.



LO CHOCARON

“Una lástima. No pude hacer nada. Traté por la izquierda y me llevaron puesto igual. Un desastre. En la primera curva, largando desde atrás, fue una boludez lo que hicieron. Un auto adentro que se llevó puesto a dos. No tengo muchas palabras para explicar qué pasó. Un día muy complicado, otra vez”, explicó Franco.

"ME CHOCARON IGUAL..." la tristeza y la bronca de Franco #Colapinto tras su frustrado GP de Qatar.



"ME CHOCARON IGUAL..." la tristeza y la bronca de Franco #Colapinto tras su frustrado GP de Qatar.

La última carrera que le queda al argentino en el Gran Premio de Abu Dhabi en el circuito de Yas Marina el fin de semana del 6 al 8 de diciembre. El argentino se está jugando un asiento para 2025 y necesita tener una buena performance.