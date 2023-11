El concejal electo de Esteban Echeverría y dirigente destacado de la Unión Cívica Radical (UCR), Roberto Leonis, emitió una contundente autocrítica respecto a la participación de su partido en la coalición Juntos por el Cambio (JxC). En una entrevista con el programa radial "Sin Retorno" por GPS El Camino FM 90 .7, Leonis expresó sus preocupaciones y descontento con el rumbo político del frente, destacando su sorpresa ante la elección de Javier Milei como presidente.

"Me sorprendió el resultado electoral. No esperaba el escaso desempeño de Sergio Massa después de haber ganado la general. (Este resultado) nos deja un montón de interrogantes, porque más allá de las frases de campaña y demás, estamos frente a alguien que no conocemos, porque la realidad es esa", comentó Leonis, refiriéndose a Milei y su falta de experiencia en gestión, en declaraciones que fueron replicadas en el medio local DataConurbano.

El dirigente radical expresó su angustia por el proceso electoral y señaló la incertidumbre presente en la sociedad, incluso entre aquellos que votaron a Milei. Además, manifestó su preocupación no tanto por el propio Milei, sino por quienes lo rodean, describiéndolos como "desaforados" y "excitados en el papel que les dieron". Además, asumió la responsabilidad de Juntos por el Cambio por no comprender las verdaderas intenciones del electorado.

En ese contexto, reconoció que la mayoría de los radicales con los que tiene contacto no respaldaron a Milei, ya que sus propuestas se alejan de la línea ideológica del partido. La autocrítica de Leonis se remontó a la convención de Gualeguaychú, donde indicó que el PRO no respetó al radicalismo, provocando una pérdida de personalidad en el camino. Afirmó que fue un error haber pertenecido a Juntos por el Cambio y criticó el acuerdo con Mauricio Macri.

En cuanto al futuro de la coalición opositora, Leonis declaró que "Juntos por el Cambio no existe más" y expresó su desconcierto, sugiriendo que es necesario esperar para ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Respecto a la renovación de autoridades en la UCR, mostró su inclinación por la figura de Martín Lousteau y afirmó tener los votos necesarios. La autocrítica de Leonis revela tensiones internas y disidencias ideológicas dentro de Juntos por el Cambio.