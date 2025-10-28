La Libertad Avanza (LLA) celebró el amplio triunfo en Necochea en el marco de las elecciones legislativas 2025. Con el 53,23% de los votos (26.947 sufragios), la alianza entre LLA y el PRO se impuso con comodidad frente a Fuerza Patria, que obtuvo el 30,18% (15.279 votos), marcando una diferencia histórica de más de 23 puntos.

El Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT) se ubicó en tercer lugar con 3,86%, seguido por Propuesta Federal para el Cambio (2,83%) y Provincias Unidas (2,34%). A pesar de las lluvias registradas durante la jornada, la participación alcanzó el 62,89% del padrón.

Los representantes libertarios dieron su visión sobre los resultados: “La gente no quiere volver al pasado”, afirmaron.

El armador local Mariano Valiante destacó que “La Libertad Avanza ha demostrado que puede trabajar en conjunto con otro partido. La alianza con el PRO dio sus frutos”. En la misma línea, Verónica Bibbo, integrante del bloque libertario, valoró la tarea de los fiscales y el acompañamiento ciudadano: “Fue un trabajo en equipo de verdad, y eso se reflejó en las urnas”.

Por su parte, Pablo Nosek remarcó que “Necochea volvió a hacer una gran elección” y señaló que la colaboración con el PRO fue “clave” para el resultado. Los referentes coincidieron en que el apoyo electoral ratifica el cambio de rumbo del país y que los próximos años serán decisivos para consolidar la gestión nacional.

En tanto, desde el PRO, Vallota destacó el impacto positivo del nuevo sistema de Boleta Única de Papel, utilizado por primera vez en estas legislativas. “Ojalá se replique en la provincia de Buenos Aires”, expresó.

