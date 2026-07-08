La crisis del transporte público en Tandil volvió a quedar en el centro de la escena. En el marco de una reunión de la comisión de Transporte del Concejo Deliberante, el concejal Marcelo Valle, del bloque Fuerza Patria, aseguró que "la gente no soporta más un aumento de colectivo" y advirtió sobre la delicada situación económica que atraviesan las empresas prestatarias, según informó el medio La Voz de Tandil.

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El conflicto se profundizó en las últimas horas cuando el Municipio debió adelantar $40 millones a dos líneas de colectivos para garantizar el pago de los salarios y el medio aguinaldo de los trabajadores.

Valle explicó que las empresas necesitaban alrededor de $120 millones para afrontar esos compromisos. "Nación hace los aportes de los atributos nacionales que correspondían a abril... con esa plata fueron a los aguinaldos, les faltaban 40 millones y los puso el municipio", detalló el edil. Según indicó, ese dinero será descontado posteriormente de los pagos correspondientes a los atributos municipales.

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Desde Fuerza Patria insisten en la necesidad de declarar la emergencia del transporte público, una iniciativa que había quedado estancada y que volvió a ser tratada en comisión.

"Nosotros lo que queremos cuando llevamos la discusión de la emergencia es poner el tema y asumir que todos los bloques nos hagamos cargo y también digamos cómo solucionar el problema", sostuvo Valle, quien además cuestionó la falta de respuestas del Ejecutivo local.

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"Es fácil decir no. Entonces, al no, que uno tiene todo derecho a decir no, tenés que dar una respuesta. Y nosotros lo que estamos viendo es que las respuestas no se están dando", afirmó.

El concejal también manifestó su preocupación por las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional en el esquema de subsidios y atributos para jubilados, excombatientes y beneficiarios de la AUH, al considerar que la diferencia de costos terminará trasladándose al valor del boleto.

"La problemática es que la gente no soporta más un aumento de colectivo porque su bolsillo está flaco", sostuvo Valle. En ese sentido, recordó declaraciones realizadas años atrás por el presidente Javier Milei y señaló que "hoy estamos viendo que es mucho más; en el caso Tandil es casi 2.000 pesos y los sueldos siguen siendo tan pobres que siguen perdiendo con la inflación".

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Por último, el edil expresó su preocupación por el futuro del sistema de transporte en una ciudad que continúa creciendo. "Creemos que Tandil va camino a ser mucho menos eficiente, a ser mucho más chico, y eso va a perjudicar a una ciudad que se está agrandando constantemente", concluyó, al insistir en la necesidad de conformar una mesa de trabajo conjunta entre el Concejo y el Ejecutivo municipal para encontrar una solución de fondo.