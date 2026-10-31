El Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires confirmó que son seis las personas detenidas en la causa: la madre de la adolescente y cinco hombres que vivían en el mismo barrio. La nueva información amplía los primeros datos difundidos sobre el caso, cuando se había reportado el arresto de cuatro hombres y la mujer.

Ads

La investigación se inició el 28 de abril a partir de una denuncia del Servicio Local de Moreno. Sus agentes habían intervenido por situaciones de violencia física y vulneración de derechos contra la adolescente, en una vivienda del barrio San Alberto, en la localidad de Cuartel V.

Puede interesarte

En ese contexto, la joven reveló que su madre no solo la golpeaba y la obligaba a comprar drogas, sino que también la prostituía desde los 11 años a cambio de dinero.

Ads

A partir de su testimonio, la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de Moreno, especializada en delitos conexos a la trata de personas y pornografía infantil, avanzó con tareas de campo, declaraciones testimoniales y trabajos encubiertos para identificar a los sospechosos.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó seis allanamientos y las correspondientes capturas. Los procedimientos se concretaron el 27 de octubre y terminaron con seis detenidos.

Ads

Explotación sexual en Moreno

La fiscalía imputó a la madre por explotación de la prostitución agravada por el vínculo y corrupción de menores agravada. En tanto, los cinco hombres fueron acusados de abuso sexual agravado con acceso carnal.

Desde el Ministerio Público informaron que se dispuso la asistencia y contención integral de la víctima a través del Centro de Asistencia a la Víctima del departamento judicial.