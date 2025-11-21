El fútbol sudamericano se paraliza para uno de los partidos más importantes del año en la segunda competencia continental: la final de la CONMEBOL Copa Sudamericana 2025.

El Club Lanús se enfrentará al Atlético Mineiro de Brasil, este sábado 22 de noviembre las 17 horas en el estadio Defensores del Chaco (Asunción, Paraguay).

“Vamos a copar todo Paraguay”, publicó el club Lanús desde su cuenta en X. Se esperan 15.000 hinchas del Granate en la capital paraguaya.

La caravana comenzó temprano: en total saldrán 60 micros desde el polideportivo del club, 18 vuelos chárter desde Ezeiza y miles viajarán por su cuenta.

El «Granate» buscará levantar su segundo trofeo en esta competición, mientras que el «Galo» intentará conquistar su primera Sudamericana, lo que además otorga un boleto directo a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

Lanús y Atlético Mineiro tienen un antecedente directo en una final continental: se enfrentaron en la Recopa Sudamericana de 2014, donde el equipo brasileño se llevó la victoria.

No me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante! 🇱🇻❤️ pic.twitter.com/BHWAaldG0j — Club Lanús (@clublanus) November 21, 2025

¿Dónde ver la Final Lanús vs. Atlético Mineiro EN VIVO?

El encuentro será transmitido en directo a través de múltiples plataformas de televisión y streaming.

Por televisión, el partido se podrá ver en Argentina por las señales de ESPN y DSports (DirecTV Sports).

De forma online, para verlo desde dispositivos móviles o computadoras, las opciones son D GO (servicio de DirecTV) y la plataforma Disney+.

Formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, José Canale, Carlos Izquierdoz, Sacha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Ramiro Carrera, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Atlético Mineiro: Everson; Renzo Saravia, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo, Guilherme Arana; Fausto Vera, Igor Gomes; Bernard, Rony, Dudu; Hulk.

Árbitro: Piero Maza