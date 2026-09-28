La Gran Paella de la Diversidad ya tiene precio confirmado y busca convertirse en una propuesta accesible para vecinos y turistas que se acerquen a la celebración en Villa Gesell.

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Según informó el medio local Sector Informativo, el plato tendrá un valor de $35.000 por persona, con modalidad libre y bebida incluida. En tanto, quienes prefieran comprar la paella para llevar podrán hacerlo por $30.000 la porción.

La preparación estará a cargo de los trabajadores de La Taberna de Don Ramón, quienes tendrán bajo su responsabilidad tanto la elaboración como la comercialización del tradicional plato.

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Esta propuesta gastronómica se da en el marco de una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural, que se realizará los días 10, 11 y 12 de octubre en Villa Gesell.

Siete paelleras y un espectáculo gastronómico

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Una de las particularidades de esta edición será la utilización de siete paelleras de manera simultánea, mientras los paelleros avanzan con la cocción frente al público.

Los organizadores anticiparon que el proceso estará acompañado por todo el espectáculo que rodea a la preparación de una paella de estas dimensiones, en una propuesta que buscará darle un sello propio a esta nueva etapa de la celebración.

El evento se realizará en el Paseo Alas, que contará con capacidad para más de 800 personas sentadas, distribuidas en mesas redondas de gran tamaño. A ese número se sumarán quienes opten por comprar la preparación para llevar.

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Una nueva etapa para la celebración

La edición tendrá además un cambio importante respecto de años anteriores. Será la primera celebración sin la familia Cortez al frente de la paella, aunque mantendrá el espíritu de una de las propuestas gastronómicas tradicionales de octubre en Villa Gesell.

En esta oportunidad, la organización estará encabezada por Fabián Ledesma y la familia trabajadora de La Taberna de Don Ramón, que aportarán su experiencia en la elaboración de grandes paellas.