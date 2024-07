Luego de los acalorados festejos tras el triunfo de la Scaloneta que, en La Plata se extendieron hasta altas horas de la madrugada en la clásica esquina de 7 y 50, este lunes al mediodía los vecinos se sorprendieron con un inflable gigante de la Copa América empotrado en el centro de la ciudad.

La Catedral de La Plata de fondo.

En plaza Moreno, ubicada frente al palacio municipal y la mítica Catedral, el trofeo de 25 metros de altura fue motivo de asombro, fotos y desconcierto por parte de los transeúntes que rápidamente se volcaron a las redes compartiendo imágenes junto a la estructura. La estructura fue montada el domingo a la noche para realizar la vigilia, y este lunes volvieron a armarla.

Pero no es la primera aparición pública de la Copa América Gigante que es “la cábala de la Selección”, detalló su creador, Alejandro Mañanes en diálogo con LANOTICIA1.COM . “Estuvo 10 años esperando”, relata el artista de 63 años y oriundo de la ciudad de las diagonales.

Es que luego de esperar durante una década, en 2021 el inflable recibió a los campeones de América en el predio de la AFA: Al respecto se lamenta: “Y este año, horas antes, nos dieron de baja en síntesis por falta de presupuesto y bueno, entonces decidimos venirnos acá a la plaza y brindársela a la gente.

“Nosotros como artistas asumimos desafíos, no nos banca nadie nos bancamos nosotros e hicimos algo que sirve nada más cada cuatro años y en el caso de que el equipo salga campeón, lo cual es una audacia en términos de esfuerzo y económico; lamentablemente la AFA no supo apreciarlo porque porque tienen demasiada plata para tener sensibilidad y entender que hay cuestiones que tienen que ver con la pasión del fútbol”, detalló.

Alejandro estudió Ingeniería y luego cursó la carrera de Diseño en Comunicación Visual en al facultad de Artes de la UNLP aunque aclara “pero soy autodidacta, de esto no hay libros". Lleva más de la mitad de su vida trabajando en el proyecto de los inflables junto a Nancy Cravena a quien define como “un todoterreno que además empuja las piedras cuadrada”.

“Hace 35 años que hago esculturas inflables gigantes animadas, tengo una colección de más de 400, la mayoría son siempre de un tono mediático y hacemos intervenciones en fútbol desde el año 1998.”, cuenta al tiempo que detalla algunas de las más históricas.

“Diseñamos, construimos e hicimos shows con las mascotas de Boca, River, Racing, San Lorenzo, Maradona; en fin, son 25 años en el caso de fútbol, haciendo intervenciones que tengan que ver con este deporte popular”, amplía Alejandro.

Así también recuerda que estuvieron en el Obelisco “en el Mundial 1998, 2010, 2014 y el del año pasado. En el 98’ hicimos el gallito de Francia; en el 2010 lo hicimos a Maradona; en el 2014 un Cristo Redentor con la idea de que bueno se jugaba con Brasil ese era el tema, y en el último Mundial lo hicimos a Messi”.

🏆 🇦🇷 La #CopaAmerica #Gigante que sorprendió a la ciudad de #LaPlata 📍a la que la #AFA le dijo No👎🏼 por falta de presupuesto🫰🏼



Su creador dialogó 🎙️con LANOTICIA1 y contó los detalles del inflable de 25 metros que esperó 10 años para salir al público 😮🧵 pic.twitter.com/1cg3S0jt3s — LaNoticia1.com (@lanoticia1) July 15, 2024

Y es que cada una de las intervenciones van más allá de la estructura en sí: “No son productos netamente comerciales de consumo, sino que son intervenciones y experiencias que viven, cuentan y construyen historias que son al azar”, explica y específica: “Como son al azar, los llamamos viaje en globo porque arrancas y no sabes qué va a pasar, pero pasan cosas y esas cosas que pasan las van determinando el objeto que, en su gran mayoría, siempre incorporamos lo simbólico del objeto, cuando vos manejas el símbolo la cosa se pone mucho más interesante mucho más aún cuando es de corte popular”.

Y la leyenda continúa porque en La Plata también fueron los autores del “Lobo de Gimnasia original, el León de Estudiantes que está firmado por Sabella y por Verón” relata. También recuerda que hicieron “la camiseta de Maradona, estuvimos en la despedida después de su fiesta privada y la firmó con aerosol, o sea, la firma son siempre con aerosol, son firmas gigantes”.

Sobre la posibilidad de una nueva jornada con la Copa América vistiendo plaza Moreno, Alejandro explicó que no sabe si podrá regresar a la brevedad “porque esto es todo a pulmón, como te decía nos colgaron y bueno, hay gastos y además hay viento y cuestiones que que no sé, como te decía, es un viaje en globo por ahí te digo no y mañana llama por teléfono a alguien y es sí”.

“Voy haciendo por la vida lo que se me aparece y tengo ganas y pago el precio por ello. Así hicimos una colección que es la más grande y única en el mundo, con más de 400 inflables que con eso podría comprarme varias propiedades y varias 4x4, solo con lo que gastamos en tela, pero me das vuelta y no se me cae una moneda”, concluye Alejandro.