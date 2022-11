por Aldana Farinelli

Fernando Romero tiene 30 años. Nació en Hurlingham, pero hoy en día vive en Haedo, es el autor de uno de los temas que más se escuchan por estos días y se transformó en un himno argentino que expresa las ganas de un país de ganar la Copa del Mundo por tercera vez.

Motivado por rendirle homenaje a Diego Armando Maradona tras su muerte, el hincha decidió escribir unas estrófas que hermanen a D10S con Messi. "Que dejemos de separarlos al uno y al otro y que los pongamos juntos para alentar por nuestra bandera", expresó en diálogo con LaNoticia1.com

Lo que no imaginó Fernando era que esa canción iba a llegar hasta Qatar. "Desde el dia que salí en al tele ya no me pertenece más, nos pertenece como país", afirmó.

Todo comenzó cuando participó del programa de Jorge Rial en Radio 10 y lo presentaron con Guillermo Novellis, cantante de La Mosca. Desde entonces siguieron en contacto y fue el 21 de septiembre de 2022 cuando se unieron para juntar la letra de Romero con las bases de "Muchachos" la legendaria banda argentina.

"Lo que está pasando con la canción no lo imaginaba, sí imaginaba una canción que algún grupo de amigos de vacaciones pueda cantar, pero no imaginaba que iba a estar tan presente en el Mundial, que iba a ser nuestro himno y que la gente se la iba a apropiar", finalizó.

¿Qué dijo Messi sobre el tema?

“Se hicieron temas espectaculares”, admitió el jugador. “¿Cuál es la que más te gusta?”, preguntó el periodista, a lo cual el crack contestó cantando: “En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré”.

Fernando no solo tiene el honor de ser el autor de la letra del año, sino que además participó del videoclip oficial tocando el tambor.

Letra de "Muchachos, hoy nos volvimos a ilusionar"

En Argentina nací

Tierra de Diego y Lionel

De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré.

No te lo puedo explicar

Porque no vas a entender

Las finales que perdimos, cuántos años las lloré.

Pero eso se terminó porque en el Maracaná

La final con los brazucas la volvió a ganar papá

Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar

Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial

Y al Diego en el cielo lo podemos ver

Con don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel