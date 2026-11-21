En un acto con la presencia del intendente Javier Gastón y Ricardo Alfonsín, en representación de la familia del expresidente de la nación, se firmó la donación de la casa donde vivió Raúl Alfonsín, ubicada en la esquina de las calles Mitre y Crámer, frente a la Plaza Independencia, en Chascomús.

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La iniciativa se enmarca en el programa “Chascomús, KM 0 de la Democracia”, impulsado por el municipio para preservar y poner en valor el legado democrático del dirigente nacido en la ciudad.

La histórica vivienda será transformada en un espacio cultural y patrimonial dedicado a preservar la memoria y los valores democráticos Los hijos del expresidente, Raúl Felipe, Ana María, Ricardo Luis, María Marcela, María Inés y Javier Ignacio Alfonsín, tomaron esta decisión con la voluntad de que el inmueble permanezca vinculado a la comunidad y al legado democrático de quien fuera uno de los principales protagonistas de la recuperación de la democracia argentina.

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En dicha casona Alfonsín transitó momentos de su vida y recibió numerosas figuras del ámbito político e institucional del país. La emblemática vivienda ha sido, durante décadas, un punto de referencia para vecinos y turistas que buscan acercarse a la historia del expresidente ya una etapa fundamental de la vida democrática argentina, se indicó desde la comuna.

A partir de esta cesión, la vivienda será incorporada al patrimonio municipal y destinada a la creación de la Casa Alfonsín - Espacio Cultural y Patrimonial, un ámbito concebido para conservar, investigar, interpretar y difundir la vida y la obra del expresidente, promoviendo además los valores democráticos, la participación ciudadana y la construcción de memoria colectiva.

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Durante la misma jornada también se formalizaron otras incorporaciones significativas al patrimonio comunitario de la ciudad.