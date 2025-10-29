La histórica cementera Loma Negra aprobó el Plan de Reestructuración Judicial de InterCement, su controlante brasileña. La asamblea de acreedores del grupo, una de las mayores productoras de cemento de Brasil, avaló la propuesta con un 99% de adhesión, lo que permitirá el ingreso de nuevos accionistas y la salida de dos años de tensión financiera.

Según se informó, el acuerdo combina capitales argentinos, regionales e internacionales. Los nuevos accionistas serán Marcelo Mindlin, empresario vinculado a Pampa Energía y SACDE, a través de la sociedad Latcem; el fondo estadounidense Redwood Capital Management, especializado en reestructuración financiera de empresas con presencia en Brasil y Argentina; y Moneda - Patria Investment, una de las principales gestoras de activos de América Latina. A ellos se sumarán otros acreedores de InterCement que capitalizarán sus créditos.

De acuerdo con el plan aprobado, la reestructuración contempla una fuerte reducción del endeudamiento y la incorporación de una nueva línea de crédito aportada por los futuros accionistas. Los fondos se destinarán a reforzar el capital de trabajo y cubrir los costos del proceso, lo que permitirá a InterCement cumplir el rol estratégico que históricamente tuvo dentro del sector cementero en Brasil y Argentina.

La venta de Loma Negra se enmarca en el plan de desinversión del grupo Camargo Correa, iniciado en 2024, cuando la firma brasileña se desprendió de sus filiales en Mozambique y Sudáfrica. Este proceso continuará con la transferencia de la operación argentina, cuyo plazo de ejecución se extenderá hasta 2028.

Loma Negra había sido adquirida por Camargo Correa en 2005, por una cifra cercana a US$1.000 millones. En 2018, la empresa protagonizó una salida bursátil histórica, recaudando US$950 millones mediante la venta del 49% de su paquete accionario, en la segunda oferta pública más grande de una empresa argentina después de YPF.

Actualmente, Loma Negra mantiene su liderazgo en la producción y comercialización de cemento en Argentina, con una participación de mercado cercana al 45%. InterCement, su matriz, cuenta con 23 plantas de cemento, 14 centros de concreto y dos unidades de agregados, con una capacidad total de 28 millones de toneladas anuales.

El anuncio llega en un momento complejo para la industria del cemento, que atraviesa una de sus peores caídas de las últimas décadas debido al freno tanto de la obra pública como de la construcción privada.