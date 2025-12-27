En plena temporada, un contingente de jóvenes de Villa Regina viajó a Carmen de Patagones con la ilusión de recorrer la ciudad y conocer su historia. Sin embargo, se encontraron con museos y la parroquia cerrados, y sin información oficial disponible.

Según contaron a Mapuchito Noticias, el grupo está acampando en Viedma desde el 26 hasta el 30 de diciembre y quería aprovechar la cercanía para visitar Patagones. “Vinimos por un sueño. Estos chicos han trabajado todo el año para poder venir”, relató una de las acompañantes.

El objetivo era recorrer sitios históricos vinculados a los Salesianos y la gesta del 7 de Marzo, además de conocer la catedral con las banderas brasileñas. Pero la realidad fue distinta: la parroquia, el museo y los paseos en lancha estaban cerrados, y los fines de semana algunas actividades comienzan al mediodía, lo que complicó su planificación.

La frustración no se limitó al grupo visitante. En redes sociales, vecinos y turistas expresaron su indignación. Una usuaria escribió: “Me duele el alma, qué poco aman a Patagones nuestros representantes… qué tristeza 😢”. Otro agregó que la falta de atención “espanta el turismo” y evidencia la necesidad de mejorar la gestión local. Incluso un vecino que conoce la región aseguró que el fin de semana, cuando más gente visita, “todo estaba cerrado: el Museo, la Parroquia y las casas históricas, salvo la oficina de Turismo, donde una señorita los atendió con predisposición y voluntad; lo demás, de terror”.

A pesar de los inconvenientes, la experiencia no fue negativa del todo. “Igual Patagones es hermoso y estamos agradecidos por la recepción de los vecinos. Una lástima porque hay chicos que tal vez no puedan volver nunca más”, agregó la referente.

El grupo forma parte de un proyecto educativo y cultural del Colegio Salesiano de Villa Regina, que organiza actividades para que los jóvenes puedan conocer la historia y la cultura de la región.