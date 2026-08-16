La llegada de McDonald’s a Junín ya dejó una de esas postales que rápidamente se convierten en anécdota. A pocos días de la inauguración del primer local de la cadena en la ciudad, dos jóvenes llegaron a caballo y se acercaron al AutoMac para retirar su pedido, en una escena que llamó la atención de quienes estaban en el lugar.

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Con sus boinas de gaucho, los jinetes avanzaron entre los vehículos hasta el sector de atención y terminaron con una bolsa de hamburguesas en la mano. La particular visita fue fotografiada y publicada en X por un vecino de Junín, y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

La imagen combinó en una misma escena dos postales bien distintas: los caballos y la tradición gauchesca del interior bonaerense, frente a los inconfundibles arcos amarillos de una de las cadenas de comida rápida más reconocidas del mundo.

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Y si, a mucha honra... y ya vamos a ir en tractor tambien. — Gonzalo Bellora (@Talo_1981) August 15, 2026

Entre las respuestas que recibió la publicación, un usuario tomó la situación con humor y escribió: “Y sí, a mucha honra... y ya vamos a ir en tractor también”. El autor del posteo respondió simplemente: “Banco”.

La escena incluso encontró rápidamente un nombre propio en las redes: el “McGaucho” juninense, una versión criolla del AutoMac que no estaba en los planes de la cadena, pero que ya dejó una de las imágenes más particulares de sus primeros días en la ciudad.

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La llegada de McDonald’s a Junín

La particular visita ocurrió durante los primeros días de funcionamiento del restaurante, que abrió sus puertas el martes 11 de agosto en el predio de la nueva Terminal de Ómnibus “Mario Meoni”.

Se trata del primer McDonald’s de Junín y del local número 234 de Arcos Dorados en la Argentina. El establecimiento cuenta con 390 metros cuadrados y ofrece AutoMac, McCafé, Playland, sala para cumpleaños y un espacio exclusivo para repartidores.

La apertura también tuvo impacto en el empleo local. Arcos Dorados informó la generación de 80 puestos de trabajo, destinados en su mayoría a jóvenes juninenses y muchos de ellos para quienes acceden a su primera experiencia laboral formal.

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Durante la convocatoria previa a la apertura se habían presentado más de 500 postulantes, mientras que los seleccionados atravesaron entrevistas, exámenes preocupacionales y capacitaciones antes de incorporarse al equipo.

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La llegada de la cadena forma parte además del crecimiento comercial de esa zona de Junín, donde avanza el nuevo polo que tendrá como uno de sus principales atractivos al shopping Aló, cuya apertura está prevista para los próximos días.

Pero entre la inversión, los nuevos puestos de trabajo y la expansión comercial, la primera gran imagen que dejó el desembarco de McDonald’s en Junín fue mucho más sencilla y, quizás por eso, mucho más llamativa: dos gauchos a caballo haciendo fila para llevarse unas hamburguesas.

Una postal inesperada que ya tiene nombre propio y que combina, en una misma escena, la tradición del campo bonaerense con el AutoMac de una de las cadenas gastronómicas más famosas del mundo: el “McGaucho”.