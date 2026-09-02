La intendenta de Capitán Sarmiento atribuyó el cierre de Tres Arroyos a “malas decisiones de una empresa privada”
Fernanda Astorino Hurtado aseguró que el municipio acompaña a los empleados y remarcó el impacto que la medida genera en las familias.
El cierre de la planta de Granja Tres Arroyos en Capitán Sarmiento continúa generando preocupación entre los trabajadores y la comunidad local. En medio de la incertidumbre por el futuro de los empleados, la intendenta Fernanda Astorino Hurtado se refirió a la situación y apuntó contra las decisiones tomadas por la empresa.
La jefa comunal explicó que el municipio mantiene un contacto permanente con los distintos actores involucrados y aseguró que desde la administración local se encuentran a disposición para acompañar a las familias afectadas.
“El municipio estuvo en contacto con la empresa, con los trabajadores de la empresa y con las representantes de los trabajadores de la empresa, siempre escuchando y poniéndonos a disposición ante la situación que están atravesando”, señaló Astorino Hurtado.
La intendenta apuntó contra la empresa
Al analizar las causas del cierre, la intendenta buscó diferenciar la situación particular de la compañía del contexto general de la actividad avícola.
En ese sentido, sostuvo que “no hay que perder de vista que es una situación por la cual están atravesando, es un tema concreto de una mala toma de decisiones de una empresa privada”.
Astorino Hurtado remarcó que esas determinaciones empresariales terminan teniendo consecuencias directas sobre quienes dependen de la actividad para sostener sus ingresos.
“Hoy está siendo reflejado esa toma de decisiones en el impacto de crisis”, afirmó.
Preocupación por las familias de Capitán Sarmiento
El cierre de la planta representa un fuerte impacto para Capitán Sarmiento, debido al vínculo que la empresa mantiene con numerosas familias de la localidad.
La intendenta destacó que la prioridad es acompañar a los trabajadores mientras se busca conocer cuáles serán los próximos pasos y qué alternativas pueden surgir frente al cierre.
Las declaraciones de Astorino Hurtado se producen luego de que desde el gremio STIA cuestionaran los argumentos de la empresa y aseguraran que el sector avícola no atraviesa una crisis general, sino que el problema estaría concentrado particularmente en Tres Arroyos.
Además, desde el sindicato confirmaron que se retiró maquinaria y documentación de la planta bonaerense, un movimiento que profundizó la preocupación entre los trabajadores sobre el futuro del establecimiento.
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