La intendenta municipal del distrito de Pellegrini, Sofía Gambier, desmintió las versiones que indicaban que el hospital municipal dejaría de ser gratuito para la comunidad. Así lo hizo a través de un video que fue publicado en las redes sociales oficiales del municipio.

“Quiero dejar un mensaje a la comunidad en relación a las publicaciones que han circulado referidas al funcionamiento de nuestro hospital municipal. En primer lugar decirle a los vecinos que el ingreso a nuestro hospital sigue siendo irrestricto, es decir, cualquier vecino sea mutualizado o no mutualizado que requiera el servicio de salud va a ser atendido como siempre lo ha sido”, señaló la jefa comunal en un video de Facebook.

“Para nuestra gestión es prioridad cualquier servicio que brindemos y fundamentalmente el servicio de salud es un derecho esencial para cada uno de los ciudadanos. Vamos a seguir trabajando día a día para que nuestro servicio siga creciendo como lo viene haciendo, con responsabilidad y compromiso”, concluyó la intendenta de Juntos por el Cambio, en compañía de la directora del efector de salud, doctora Alejandra Amigo.

La polémica se desató luego de que un medio local de Pellegrini alertó por el fin a la gratuidad en el Hospital Municipal Dr. Guillermo del Soldato, el único centro de salud público en el citado distrito ubicado en el Oeste de la provincia y perteneciente a la sexta sección. La información repercutió fuertemente en La Plata, siendo publicada por uno de los portales más reconocidos de la capital provincial y rápidamente se nacionalizó.

En la publicación aseguraban que la medida, respaldada por la Ordenanza Impositiva número 1821/2023, fechada el 26 de diciembre, argumenta “la variación de las condiciones económicas vigentes en el país” como razón para la reformulación de los valores de las tasas municipales, incluida la tasa por servicios asistenciales.

Según los detalles de la ordenanza que fueron dados a conocer por los medios locales, la consulta médica ahora iba a pasar a tener un costo de $3,080, mientras que la atención en la guardia ascendería a $8,990. Los partos, ya sea por cesárea o natural, serían tarifados en $300,590. Siempre de acuerdo a lo que fue publicado, los valores también incluyen suturas, yeso, nebulización, tratamiento de conducto, entre otros.

En tanto, en medio de la polémica, desde el bloque de concejales peronistas liderados por el ex candidato a intendente local, Bruno Buyatti, indicaron: “si ese punto no es para que se pague entonces que quiten eso de la ordenanza”. El objetivo de los representantes de Unión por la Patria es evitar abrir la puerta a la privatización del sistema de salud público. No obstante, desde el municipio ahora descartaron esa posibilidad.