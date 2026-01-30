La izquierda contra Galperin por pedir regulaciones contra Temu: "Es libertario con la ajena"
La Diputada Nacional Myriam Bregman se sumó a la catarata de críticas que en las últimas horas recibió el dueño de Mercado Libre al reclamar sanciones para sus competidores chinos.
"Este (Marcos) Galperin es un vivo bárbaro. Está a favor de ‘la libertad de mercado’, de barrer con toda regulación, menos cuando se meten con su negocio", lanzó la legisladora del FIT, Myriam Bregman en redes sociales.
Y sentenció: “Libertario con la ajena”.
De esta manera reaccionó la Diputada troskista al pedido de Mercado Libre al Gobierno para que regule el mercado, en detrimento de empresas chinas como Temu, denunciada por “competencia desleal”.
