"Este (Marcos) Galperin es un vivo bárbaro. Está a favor de ‘la libertad de mercado’, de barrer con toda regulación, menos cuando se meten con su negocio", lanzó la legisladora del FIT, Myriam Bregman en redes sociales.

Y sentenció: “Libertario con la ajena”.

De esta manera reaccionó la Diputada troskista al pedido de Mercado Libre al Gobierno para que regule el mercado, en detrimento de empresas chinas como Temu, denunciada por “competencia desleal”.

