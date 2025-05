La jueza del Tribunal Oral N°3 de San Isidro quedó afuera del juicio por la muerte de Diego Maradona, en medio de un escandaloso momento.

“Lamento que no me crean, yo no conocía este material”, ratificó Makintach, luego que se mostrara en la sala el trailer y un guión del documental “Justicia divina”, donde participó la magistrada.

Makintach ratificó que "no conocía el material" del documental basado en el juicio. Por el momento los otros dos jueces siguen y deberían llamar a un tercer juez nuevo. Sin embargo, todas las partes deberían estar de acuerdo y corriendo el riesgo que una vez concluido sea declarado nulo. Si no se sigue celebrando, el juicio se cae y deberá volverá a sortearse.

A la salida de la audiencia de hoy, Fernando Burlando, abogado de las hijas de Maradona, dijo que a su criterio lo que debería hacerse es “una regresión” a la audiencia de pruebas. Es decir, empezar de cero con un nuevo juez.

El fiscal adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, expuso un avance del documental de seis capítulos donde se filman las dos primeras semanas del debate oral y público. Al principio del vídeo, se muestran a los medios de comunicación que anuncian la noticia del fallecimiento del ex jugador y luego imágenes del debate oral y público con las presentaciones del neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.

Se trata de un "work in progress" del proyecto audiovisual donde aparece el fiscal Ferrari mostrando la foto del cuerpo de Diego en la primera jornada del proceso.

A su vez, se observa a Makintach que ofrece una entrevista acerca del proceso, mientras Gianinna Maradona y Verónica Ojeda lloran desconsoladamente en la audiencia de este martes