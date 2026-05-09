La Justicia bonaerense falló a favor del Municipio de Morón y condenó a Grupo Concesionario del Oeste S.A., empresa concesionaria de la Autopista del Oeste, a pagar cerca de 140 millones de pesos por una deuda vinculada a la Tasa por Mantenimiento y/o Reconstrucción de las Vías de Acceso a la autopista.

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La resolución judicial quedó firme luego de atravesar todas las instancias judiciales, incluyendo la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, tras un recurso extraordinario presentado por la concesionaria.

El reclamo había sido iniciado por el Municipio en abril de 2021 mediante un juicio de apremio tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 3 del Departamento Judicial de Morón, a cargo de la jueza Laura Andrea Moro. La demanda se originó por la falta de pago de la tasa correspondiente a los períodos comprendidos entre 2016 y 2020.

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En un comienzo, el monto reclamado rondaba los 33 millones de pesos, aunque con la actualización de intereses fijados judicialmente la cifra final aprobada esta semana ascendió a casi 140 millones de pesos.

El proceso judicial contó con un fallo favorable para el Municipio en primera instancia, luego ratificado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial departamental y finalmente confirmado por el máximo tribunal bonaerense.

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Con el objetivo de garantizar el cobro de la deuda, el Municipio avanzó además con medidas cautelares y logró el embargo de una de las cuentas bancarias utilizadas por la empresa concesionaria. La medida permanecerá vigente hasta concretarse el pago total del monto adeudado.

La tasa en discusión está contemplada en las ordenanzas fiscales e impositivas municipales y establece que las empresas concesionarias de corredores viales o autopistas con peaje deben tributar por el mantenimiento y la reconstrucción de las vías de acceso.

Desde el gobierno local remarcaron que esos recursos son fundamentales para financiar obras viales y tareas de mantenimiento urbano en sectores que soportan un alto caudal de tránsito debido a la conexión con la autopista.

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Entre las obras recientes mencionadas por el Municipio se encuentran las intervenciones realizadas sobre la calle Dolores Prats, en El Palomar, y Santamarina, en la zona norte de Morón.