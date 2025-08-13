El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Campana condenó este miércoles 13 de agosto a 19 años de prisión a Claudio Contardi, de 57 años, por abuso sexual contra su ex pareja, la conductora Julieta Prandi. La sentencia se dio a conocer en medio de una gran expectativa mediática y con la cobertura minuto a minuto de los medios locales.

🚨 EL EX DE PRANDI CONDENADO A 19 AÑOS DE CÁRCEL Y QUEDÓ PRESO EN EL ACTO: LA SENTENCIA COMPLETA

- Vía @alexcaniza pic.twitter.com/Jvyy0nKkyn — Vía Szeta (@mauroszeta) August 13, 2025

Contardi se mantuvo sin reacciones durante la lectura del fallo y fue detenido de inmediato al finalizar la audiencia. Julieta Prandi, quien no estuvo presente durante la lectura, se enteró de la condena por la prensa y llegó a los tribunales acompañada por su pareja Emanuel Ortega alrededor de las 11.30. Muy emocionada, se abrazó con sus familiares frente a los medios presentes.

Durante la espera, se retiró el biombo de la sala que había sido colocado para que Prandi no tuviera contacto visual con Contardi, lo que permitió que la lectura del fallo se realizara sin interrupciones. La condena marca un hito en el caso y cierra una etapa judicial que mantuvo la atención de la opinión pública.

"Hoy empiezo a vivir": Julieta Prandi, después del fallo que condenó a su exmarido a 19 años de prisión pic.twitter.com/Ksn3XQQvUq — TN - Todo Noticias (@todonoticias) August 13, 2025

El fallo del TOC N°2 de Campana ratifica la gravedad del delito y refleja el proceso judicial seguido contra Contardi, quien deberá cumplir su condena según lo dictado por la Justicia.

