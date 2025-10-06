A través de la resolución judicial se ordenó suspender cualquier intervención sobre los humedales del complejo y vetó el uso de anticonceptivos inyectables en los animales, tras una medida cautelar presentada por la Asociación Civil “Callejero Casa Quiere”.

El fallo fue dictado por el juez Guillermo Ottaviano, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial N°13 de San Isidro, quien dispuso una serie de medidas preventivas para resguardar el ecosistema y la fauna del área.

La convivencia no siempre fue pacífica entre vecinos y carpinchos en Nordelta. Todo comenzó hacia mediados de 2020, durante los meses más estrictos de la cuarentena, cuando la población del roedor comenzó a crecer e “invadir” veredas y jardines.

Según la organización ambientalista “La voz de los carpinchos”, en los últimos meses murieron al menos 46 animales como consecuencia de desmontes y atropellos en las inmediaciones del barrio.

El juez ordenó que antes de tomar medidas como la castración se realice un Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo que contemple de manera integral los efectos pasados, presentes y futuros de las urbanizaciones. Además del freno a las obras, el juez prohibió las fumigaciones que atenten contra el ambiente en la zona de humedales.

