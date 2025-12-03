La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata ordenó suspender por 60 días cualquier actividad vinculada al proyecto para instalar un bar de gin en un terreno lindero al Faro de la Memoria, espacio donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar.

Ads

La medida, firmada por los jueces Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza, busca evaluar si las obras podrían afectar la preservación de posibles elementos probatorios vinculados a crímenes de lesa humanidad.

En su resolución, el tribunal instó a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la provincia de Buenos Aires, querellante en la causa, a aportar información concreta sobre el impacto que la intervención urbanística podría tener en el lugar. El objetivo es determinar si la remoción de suelo, la modificación de la forestación o las construcciones proyectadas comprometerían la integridad del sitio histórico.

Ads

El conflicto se remonta a agosto de 2024, cuando el Concejo Deliberante aprobó por mayoría una ordenanza que autorizó el uso precario de una parcela fiscal dentro del Paseo Costanero del Sud Presidente Arturo Illia para la instalación de un establecimiento gastronómico con elaboración artesanal de bebidas espirituosas. La iniciativa había sido impulsada por el oficialismo, que argumentó que el predio en cuestión era independiente de la ex ESIM, utilizada como centro clandestino de tortura y detención.

La normativa habilitaba la ocupación de parte del lote por parte de la Asociación de Fomento Faro Norte y permitía la construcción de un bar de gin, siempre que el estacionamiento, la carga y descarga de insumos se realizaran dentro del mismo terreno.

Ads

Sin embargo, para la querella, el planteo del municipio se sostiene sobre un “argumento falaz”, al considerar la parcela como un espacio escindido de las demás que integran el sitio protegido como bien cultural e histórico. La organización subrayó que los predios deben ser entendidos “como una unidad inescindible” y que su preservación es fundamental para garantizar la posibilidad de futuras investigaciones relacionadas con violaciones a los derechos humanos.

En su presentación, la entidad remarcó que la afectación del suelo, la alteración de la vegetación o la modificación de estructuras existentes podría comprometer la recolección de pruebas materiales vinculadas a los delitos cometidos por las Fuerzas Armadas. Por ello, reclamó frenar el avance de cualquier intervención hasta asegurar que no se pondrá en riesgo la integridad del sitio.

Con la suspensión judicial vigente, el proyecto queda en pausa mientras la Cámara analiza los elementos ofrecidos por la querella y define si el emprendimiento puede avanzar sin afectar el valor histórico y testimonial del Faro de la Memoria, uno de los espacios clave para la reconstrucción de la memoria y la verdad en Mar del Plata.