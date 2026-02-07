El Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Necochea dictó una medida cautelar de amparo que suspendió el avance del proceso de subasta del Complejo Casino, hasta tanto se regularicen los trámites administrativos correspondientes. La resolución judicial implica un freno al procedimiento aprobado por el Concejo Deliberante.

Según surge del fallo, la decisión se fundamenta en una serie de irregularidades detectadas durante el proceso administrativo. Entre los principales cuestionamientos, el juez señaló la falta de presentación de información clave requerida oportunamente dentro del expediente. Esa documentación había sido solicitada a comienzos de diciembre, pero no habría sido incorporada antes de la sanción de la ordenanza que habilitó la subasta del inmueble.

En este contexto, el magistrado consideró que, a partir de lo actuado por el Ejecutivo municipal, no se encontraban cumplidas las condiciones exigidas por la normativa vigente para avanzar con el procedimiento, motivo por el cual resolvió suspenderlo de manera preventiva.

Tras conocerse la medida, el intendente Arturo Rojas se refirió públicamente a la situación y confirmó que, hasta el momento, el Municipio no había sido notificado de manera oficial;

“Aún no hemos sido notificados oficialmente de dicha resolución, pero una vez que ello ocurra y conozcamos sus fundamentos, mi decisión será dar las instrucciones correspondientes para que sea debidamente contestada por las vías legales”, afirmó.

El jefe comunal defendió con firmeza el proyecto y sostuvo que la decisión judicial no afecta a su gestión, sino al desarrollo de la ciudad. “Es necesario decirlo con claridad: esta medida no frena a un intendente, frena una oportunidad para Necochea”, expresó. En ese sentido, remarcó el deterioro del edificio y los costos que implica su estado actual. “El Casino lleva años abandonado. Cada día sin inversión significa más deterioro, más peligro y más gasto para todos”, agregó.

Rojas insistió en que la venta del Complejo Casino no responde a un “capricho”, sino a la necesidad de recuperar un espacio histórico, generar empleo, atraer turismo y proyectar el crecimiento de la ciudad. “Vamos a defender este proyecto porque estamos defendiendo el desarrollo de Necochea”, concluyó.