El intendente de Ramallo, Mauro ‘Mumi’ Poletti, fue víctima de una grave amenaza, luego de recibir un mensaje de audio con contenido intimidatorio. El hecho fue denunciado en sede judicial por el jefe comunal y está bajo investigación.

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El contenido del audio fue considerado de gravedad por las autoridades. En la grabación, una voz masculina le advierte al intendente: “Sé dónde vivís y los pasos que das”.

A partir de la denuncia, la Justicia inició las actuaciones correspondientes para establecer el origen del mensaje e identificar a la persona que lo envió. También se busca determinar si existieron otras circunstancias vinculadas al episodio.

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La situación fue repudiada por el municipio en un comunicado y señalaron que hechos de este tipo no pueden quedar al margen del funcionamiento institucional.

“Desde la Municipalidad de Ramallo expresamos nuestro más enérgico repudio ante las amenazas recibidas al Sr. intendente Mauro Poletti y miembros de su familia. Este tipo de hechos de intimidación son absolutamente inadmisibles y nos remiten a los momentos más oscuros de nuestra historia reciente. La violencia, las amenazas y el amedrentamiento no pueden tener lugar en una sociedad democrática”, indicaron.

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Y agregaron: "Repudiamos toda forma de amenaza, independientemente de su origen o destinatario, y reafirmamos nuestro compromiso con el diálogo, el respeto y la convivencia democrática. Las diferencias y los desacuerdos deben expresarse siempre dentro de los canales institucionales y democráticos, nunca mediante la violencia o la intimidación".

Desde el bloque de concejales de Fuerza Patria también manifestaron su “más profundo y enérgico repudio” ante los hechos de intimidación dirigidos contra el jefe comunal. Señalaron que la violencia y la coacción representan “un límite infranqueable” y advirtieron que las amenazas no solo afectan la integridad de Poletti, sino también a la investidura institucional, la convivencia democrática y la paz social de Ramallo.

El bloque sostuvo además que, en un estado de derecho, “el amedrentamiento no puede tener lugar” y remarcó que las diferencias deben resolverse mediante los canales democráticos y el respeto mutuo.