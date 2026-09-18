La Justicia Federal de Mar del Plata ordenó el desalojo del Café del Lago, uno de los establecimientos ubicados dentro de la Unidad Turística Chapadmalal, en el marco de las acciones impulsadas por el Gobierno nacional para dejar el complejo libre de ocupantes y avanzar con su concesión.

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La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal N.º 2 de Mar del Plata, a cargo del juez federal subrogante Bernardo Bibel, a pedido de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

En su resolución, el magistrado sostuvo que el inmueble pertenece al Estado nacional y aclaró que la controversia no está vinculada con la existencia de un contrato de concesión o permiso de uso vigente.

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Según explicó Bibel, el planteo judicial apunta a constatar la “mera presencia de intrusos y/o ocupantes de carácter irregular” dentro del predio.

El juez también consideró acreditado que los ocupantes fueron notificados previamente en los términos de la Ley N.º 17.091 y que había vencido el plazo de diez días otorgado para restituir el inmueble.

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Además, señaló que una intimación extrajudicial no había derivado en la devolución voluntaria del Café del Lago. Por ese motivo, entendió que estaban reunidos los requisitos necesarios para avanzar con el procedimiento.

Desalojo con auxilio de la fuerza pública

A partir de estos argumentos, Bibel resolvió hacer lugar al pedido de lanzamiento y disponer el desalojo inmediato de cualquier ocupante irregular.

La resolución contempla que, si fuera necesario, se pueda recurrir al auxilio de la fuerza pública, además de adoptar medidas de seguridad destinadas a proteger a las personas y evitar una nueva ocupación del inmueble.

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Los oficiales de justicia también quedaron facultados para requerir asistencia policial, allanar domicilios y disponer la apertura de cerraduras mediante un cerrajero cuando resulte necesario para concretar el procedimiento. También podrán solicitar asistencia médica en caso de que la situación lo requiera.

Es la segunda medida sobre el complejo

La decisión se suma a otra resolución del mismo juzgado que había ordenado el desalojo de la Escuela de Surf, también ubicada dentro de la Unidad Turística Chapadmalal.

En paralelo, el juez rechazó una medida cautelar presentada por la empresa que explota el restaurante La Barraca de Chapa, que pretendía suspender los efectos de los actos administrativos relacionados con la intimación de la AABE para que abandone el inmueble.