El origen de esta historia que entrelaza entre el mito y la realidad se remonta al siglo XVIII. El Potro Bragado, salvaje e indomable, de pelaje rojizo intenso y con una marca blanca (o “braga”) en su vientre, frecuentaba la laguna que actualmente lleva el nombre del municipio.

Los soldados, los gauchos y hasta los pueblos originarios intentaban domando pero sin ninguna chance. Era libre, rebelde y nadie podía apropiárselo.

Un día un grupo de lugareños logró acorralarlo al margen de la laguna sobre una barraca. El caballo no tenía escapatoria salvo que decidiese saltar al vacío. El Potro Bragado tomó la decisión extrema y se convirtió en leyenda. La Fiesta rinde homenaje a este caballo salvaje y rebelde.

La 54.ª Fiesta Nacional del Caballo

Del miércoles 8 al domingo 12 de octubre se efectuará una nueva edición de la emblemática Fiesta del Caballo donde se mezcla música, destrezas criollas y la cultura gauchesca.

Programación

Miércoles: la apertura será en el Museo Municipal con un homenaje a Gato y Mancha a través de relatos y danzas tradicionales.

Jueves a las 20:00: en el Salón Blanco municipal se dará la charla “A 100 años de la hazaña épica”, acompañada por canto surero y bailes típicos.

Viernes a las 18:30: inauguración oficial en la plaza principal con fogones encendidos, grupos de danzas, artistas locales y la presentación de Los del Fuego.

Sábado desde las 10:00: se trasladan las actividades al Campo de Destreza Don Abel Figuerón, con destrezas criollas, aparte campero y entrevero de tropillas. A las 19:00, en la plaza del centro, la elección de la embajadora y espectáculos musicales para cerrar el día.

Domingo: desde las 10:00 arrancan el baile tradicional y el paseo criollo. A las 13:30, regreso al campo para las destrezas y una gran jineteada con premios, además de shows folklóricos en el escenario mayor.

Durante toda la fiesta habrá además puestos de artesanía, feria de alimentos típicos, peñas y espacios para recorrer.