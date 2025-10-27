En las elecciones legislativas nacionales de Coronel Pringles, la Alianza La Libertad Avanza se impuso con claridad, alcanzando el 52,72% de los votos según los resultados finales extraoficiales. La lista tenía como principal candidato a diputado a Diego Santilli.

Ads

En segundo lugar se ubicó Fuerza Patria, con 23,84%, mientras que el Frente de Izquierda quedó fuera de la contienda nacional al sumar solo 4,32%. Otras listas, como Provincias Unidas y Coalición Cívica A.R.I, alcanzaron 1,89% y 1,57%, respectivamente. La participación total fue de 12.779 votantes, con 2,18% de votos en blanco y 3,78% nulos, tras escrutarse el 100% de las mesas.

Tras los comicios, los referentes locales de Libertad Avanza expresaron su satisfacción por el resultado. Según publicó el medio local Diario El Orden, el intendente Lisandro Matzkin afirmó: "Estamos contentos con los resultados, son excelentes". Destacó que el triunfo refleja un trabajo consciente de más de 100 personas y que el municipio contribuyó a la remontada provincial y nacional.

Ads

Matzkin también señaló que la elección mostró una polarización mayor que en ocasiones anteriores y advirtió que los resultados no constituyen un "cheque en blanco". Sobre la relación con el gobierno provincial, expresó su esperanza de que sea "mejor y más madura de lo que ha sido hasta ahora", aunque reconoció que la provincia enfrenta inconvenientes financieros que afectan obras clave en todos los distritos, independientemente del color político.

Por su parte, el referente local Joaquín Domínguez calificó la jornada como "muy positiva" y elogió la implementación de la Boleta Única Papel, considerándola "fluida, transparente y con pocas complicaciones para la gente". Domínguez se mostró cauto sobre los resultados nacionales y destacó la necesidad de reformas estructurales esenciales, además de remarcar la importancia del diálogo a nivel local y su potencial replicación a nivel provincial y nacional.

Ads