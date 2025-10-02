La Libertad Avanza (LLA) Necochea anunció que pondrá a disposición un micro gratuito para todos aquellos vecinos que quieran asistir a la presentación del nuevo libro de Javier Milei, “La construcción del milagro”, que se efectuará el próximo lunes 6 de octubre en el Movistar Arena, en el barrio porteño de Villa Crespo (CABA).

El traslado no tendrá costo, al igual que el ingreso al estadio, aunque para acceder será necesario inscribirse previamente en el sitio oficial del evento: mileielmilagro.com. Para reservar un lugar en el micro, los interesados deberán comunicarse a través de las redes sociales de LLA Necochea o al teléfono 2262 545255.

Esta forma de convocatoria ha sido criticada por los libertarios cuando la desarrolló el peronismo argumentando que “nada es gratis”. Sin embargo, los “micros gratuitos” estarán disponibles para llegar hasta Ciudad de Buenos Aires.

El acto contará con la presencia del presidente y líder de La Libertad Avanza, que además volverá a subir al escenario junto a “La banda liberal”, tal como hizo en 2023 en el Luna Park. Según se informó, las puertas del Movistar Arena se abrirán a las 18:00 y habrá una proyección audiovisual que repasará la campaña electoral del mandatario en distintas provincias.

