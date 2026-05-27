La Libertad Avanza echó de su bloque a una concejal en Tres Arroyos por "diferencias irreconciliables"
La bancada libertaria de Tres Arroyos anunció la salida de la concejal Vanesa Piacquadío y argumentó que la decisión se tomó por diferencias en decisiones, proyectos y posturas dentro del Concejo Deliberante. El bloque quedó integrado por tres ediles.
El bloque de concejales de La Libertad Avanza en el Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos anunció oficialmente la desvinculación de la concejal Vanesa Piacquadío de la bancada libertaria.
La decisión fue comunicada a través de un parte de prensa difundido en las últimas horas, donde explicaron que la separación se produjo por “diferencias irreconciliables respecto de decisiones, proyectos y posturas adoptadas dentro del ámbito legislativo”.
Según señalaron desde el espacio, las diferencias de criterios hacían imposible continuar trabajando en conjunto, aunque remarcaron que respetan las distintas miradas políticas y ratificaron su compromiso con el diálogo institucional.
De acuerdo a lo que informó el medio local La Voz del Pueblo, tras la salida de Piacquadío, el bloque de LLA en el Concejo Deliberante continuará integrado por los concejales Ignacio Schena, Omar Bartneche y Eduardo Giordano.
En el comunicado, además, los ediles afirmaron que seguirán desempeñando su tarea “con el mismo compromiso y responsabilidad”, con el objetivo de representar a los vecinos y sostener los valores que impulsaron su participación política en el distrito.
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