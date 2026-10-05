“La libertad avanza en Brasil. Felicitaciones querido amigo Flavio Bolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula. El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad”, expresó Javier Milei en redes sociales.

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“Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos. Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas”, añadió.

“Viva la libertad, carajo”, concluó el mandatario argentino.

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