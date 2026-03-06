Con una estrategia coordinada en gran parte de la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza lanzó una ofensiva legislativa para reducir o eliminar tasas municipales y simplificar trámites administrativos. La iniciativa se despliega en 116 de los 135 municipios bonaerenses, donde 396 concejales del espacio presentaron proyectos en simultáneo.

El objetivo es trasladar al nivel municipal la agenda de baja de impuestos que impulsa el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei. La propuesta fue comunicada previamente al mandatario y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quienes dieron su aval político a la estrategia.

En total se presentaron 269 acciones legislativas. De ese conjunto, 138 proyectos buscan eliminar tasas municipales, 120 proponen reducir tributos locales y 11 iniciativas están orientadas a simplificar trámites administrativos, principalmente vinculados con la actividad comercial y productiva.

Según explicaron desde el espacio, las propuestas fueron adaptadas a la realidad fiscal de cada distrito. La intención es revisar tributos que, según sostienen, se encuentran desactualizados, no cuentan con una contraprestación clara en servicios o generan costos adicionales para comerciantes y empresas.

El presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, defendió la iniciativa y remarcó el alineamiento con el discurso del Ejecutivo nacional.

“Somos un partido que cumple lo que promete. Ya lo dijo el presidente Milei en Junín el año pasado: es hora de golpear las puertas de las intendencias para que bajen los impuestos”, afirmó.

Desde el espacio libertario sostienen que la presión fiscal municipal genera sobrecostos para el sector privado y afecta la competitividad local, por lo que consideran necesario revisar el esquema tributario en los distritos.

Simplificación de trámites

Además de la reducción de tasas, el paquete legislativo incluye medidas destinadas a simplificar procedimientos administrativos. Entre las propuestas se encuentran la agilización de habilitaciones comerciales, la reducción de requisitos burocráticos y la eliminación de instancias consideradas innecesarias.

Dirigentes del espacio aseguran que, en muchos municipios, los trámites administrativos encarecen la actividad económica y generan dificultades para comerciantes, profesionales y emprendedores.

Como ejemplo, mencionan que en algunos distritos todavía continúan vigentes tributos creados durante la pandemia de COVID-19. Desde La Libertad Avanza plantean que la reducción de la presión fiscal y la simplificación de trámites son medidas complementarias para mejorar el clima de inversión y favorecer el desarrollo de la actividad económica a nivel local.