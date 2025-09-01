El predio del Club Villa Ángela, en el barrio Trujui de Moreno, será el epicentro del cierre de campaña bonaerense de la Alianza La Libertad Avanza (LLA), en el conurbano de la provincia de Buenos Aires.

El acto, que prevé movilizar a una gran cantidad de militantes libertarios fue organizado por el armador bonaerense, Sebastián Pareja con la intención de reunir a los candidatos seccionales que competirán en las elecciones del 7 de septiembre.

La elección del Club Villa Ángela, ubicado en Moreno, no fue casual: forma parte de la estratégica Primera Sección Electoral, con uno de los padrones más grandes de la Provincia.

El recuerdo de los piedrazos en Lomas de Zamora

Este cierre de campaña se da en un contexto de cierta violencia. Tras los piedrazos que Milei recibió en Lomas de Zamora, hay expectativa sobre cómo será la recepción en una comuna gobernada históricamente por el peronismo.

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, criticó duramente la realización del acto: “Me molesta tener que hacer cosas especiales por el Presidente”.

