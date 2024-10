El gobierno nacional logró la aprobación del proyecto de ley de la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional pero en la provincia de Buenos Aires, con 14 millones de electores, no están de acuerdo en cambiar el sistema de votación tradicional y desde el oficialismo presionan de cara a las elecciones legislativas 2025.

El Subsecretario de Integración Socio Urbana y presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, expresó:

“La provincia tendrá que hacerse cargo del proceso electoral. Queda a las claras que no hay una intención de llevar adelante los procesos para mejorarle la calidad de votación a la gente, mejorar el proceso democrático, ahorrar dinero. En Argentina estas decisiones eran exclusivamente electoralistas y nosotros vinimos a cambiarlo”.

El ministro de gobierno bonaerense, Carlos Bianco, fue uno de lo que alzó la voz y marcó la postura de la gestión de Axel Kicillof. El funcionario de la provincia de Buenos Aires argumentó que no fueron consultados para efectuar un cambio de tal magnitud en el territorio con mayor cantidad de votos:

“Los argumentos son muy poco convincentes para llevar adelante un cambio en el sistema de votación, es totalmente innecesario. A partir de esta decisión, se deja de lado el tradicional sistema de boleta partidaria que era efectivo, aseguró la transparencia y la alternancia de las fuerzas políticas”.

Desde La Libertad Avanza, presionan. Si la Provincia no cede, desde Nación no se harán cargo del operativo electoral. Esto implica, por ejemplo, no contar con las fuerzas federales para la seguridad electoral, custodia y traslado de urnas, y solamente disponer de la policía bonaerense que habitualmente hace tareas de acompañamiento en las elecciones.

La decisión tendrá que tomarse antes de fin de año dado que para implementar la Boleta Única hay que llamar a licitación para definir qué empresa llevará a cabo ese proceso.