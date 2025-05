El coordinador de La Libertad Avanza en Carlos Casares, Franco Cruseño, ratificó la estrategia local del espacio libertario de cara a las legislativas. Rechazó acuerdos partidarios y convocó a sumarse a quienes defiendan las ideas de la libertad.

“La Libertad Avanza llegó para quedarse, y en Carlos Casares vamos a dar batalla para que las ideas de la LIBERTAD lleguen a cada rincón”, señaló el dirigente libertario.

En ese sentido, detalló: “Estamos convencidos de que en comunidades como las nuestras eso no tiene relevancia. No vemos con buenos ojos hacer alianzas electorales. Hacer acuerdos con otros partidos por el solo hecho de ganar elecciones no tiene sustento en el tiempo, y ya demasiadas muestras hay de eso”.

En las elecciones nacionales del 2023, Javier Milei se llevó el 62,43% de los votos en el balotaje contra Sergio Massa. Sin embargo, a nivel local, Unión por la Patria sacó el 46,16% de los sufragios mientras que LLA salió tercero con un magro 16,49%. En tanto, Juntos por el Cambio quedó cuarto con 13,28%.

Cruseño lanzó una convocatoria abierta a todos aquellos que coincidan con los principios del movimiento libertario: “Ojalá se sumen los distintos actores que quieran defender las ideas de la LIBERTAD, el gobierno y sus ideas”.