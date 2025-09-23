Si estás buscando una escapada distinta para el domingo, la 8ª Fiesta de la Galleta de Campo en Oliden es una propuesta que combina aire libre, tradición, sabores rurales y ideal para disfrutar un día diferente.

¿Qué es la Fiesta de la Galleta de Campo?

Es un evento local organizado por la Delegación Municipal de Oliden en conjunto con la Municipalidad de Brandsen, pensado para poner en valor la galleta de campo como parte de nuestro patrimonio gastronómico y cultural. Se ha convertido en una fiesta para toda la familia, con música, feria, artesanías y productos locales.

La Panadería “La Olidense” prepara las galletas tradicionales que son el centro de la celebración, y también participan otros productores locales de chacinados, queso, mieles y más, como el almacén “La Piara” de la familia Etcheverri.

Se llevará a cabo el domingo 28 de septiembre, desde el mediodía, en el predio de la Estación de Oliden, ruta 36 km 77. La fiesta había sido originalmente prevista para el 21 de septiembre, pero se reprogramó por malas condiciones climáticas.

Habrá patio gastronómico con cocina criolla: asados, cordero, dulces, mieles, quesos, chacinados y, por supuesto, galletas de campo. Ademas, feria artesanal y de emprendedores locales, para recorrer y comprar productos únicos de la zona junto a espectáculos artísticos en vivo: música, danzas y actividades recreativas para toda la familia.

Datos claves

Evento: 8ª Fiesta de la Galleta de Campo

Fecha y hora Domingo: 28 de septiembre, a partir de las 12:00

Lugar: Predio de la Estación Oliden (Ruta 36, km 77), Oliden, Partido de Brandsen

Entrada Gratuita

Organizan Delegación Municipal de Oliden / Municipalidad de Brandsen