El hombre, de 26 años, contaba con pedido de captura por intento de homicidio agravado por el vínculo, y ahora quedó detenido a un año y medio del episodio en donde intentó matar a su madre luego haber discutido con ella porque no conseguía trabajo y la apuñaló.

El arresto se dio durante un operativo a cargo de agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA).

El hecho ocurrió en mayo de 2024, cuando el agresor y su madre se exasperaron en el domicilio familiar, luego de que ella le reclamara su falta de interés por conseguir empleo y colaborar con los gastos del hogar.

Como la mujer lo instó a cambiar su actitud y le advirtió que, si no conseguía trabajo en un plazo determinado, debería abandonar la vivienda, el joven la golpeó en el rostro hasta dejarla inconsciente, para luego apuñalarla en reiteradas oportunidades antes de huir del lugar.

Tras la denuncia, según informó NA, intervino el Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial San Martín, a cargo del Dr. Carlos Mariano González, quien ordenó a la División Búsqueda de Prófugos de la PFA dar con el paradero del sospechoso.

Los investigadores lograron establecer que el prófugo regresaba ocasionalmente a la vivienda de su madre para exigirle dinero, a partir de las tareas de inteligencia, coordinadas con el Comando Unificado de Recapturas y Evadidos (CUFRE) dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional,

El hombre fue detenido en la intersección de las calles Kierman y Bell Ville, en Villa Tesei, partido de Hurlingham ya que los efectivos implementaron una discreta vigilancia en las inmediaciones hasta que, finalmente.

El aprehendido quedó a disposición del magistrado interventor, acusado del delito de “Homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa”, a la espera de las diligencias judiciales correspondientes.