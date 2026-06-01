La periodista Daniela Ballester fue una de las figuras presentes en el festejo por el Día del Periodista que se realizó este sábado en el Hotel Costa Galana de Mar del Plata. Para la ocasión, la conductora lució un vestido diseñado por Adrián Caballero y compartió una noche de encuentros y reconocimientos junto a colegas de distintos medios del país.

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La presencia de la periodista marplatense no pasó desapercibida. Hace apenas unos meses, Ballester fue noticia tras sufrir un ACV hemorrágico que la obligó a permanecer internada y atravesar un proceso de recuperación que generó preocupación entre colegas, familiares y seguidores.

Con el paso del tiempo, la propia conductora contó que logró recuperarse sin secuelas y que aquella experiencia marcó profundamente su vida. Según relató en distintas entrevistas, el episodio ocurrió de manera inesperada y la llevó a replantear varios aspectos de su rutina cotidiana.

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Durante la celebración se la pudo ver sonriente, relajada y disfrutando de la velada junto a otros periodistas y referentes de los medios de comunicación. Su presencia fue una de las más destacadas de la noche, en una jornada atravesada por homenajes y reconocimientos en el marco del Día del Periodista.

El evento reunió a trabajadores de prensa de Mar del Plata y de distintos puntos del país, en una celebración que combinó encuentros, distinciones y momentos de camaradería. En ese contexto, Daniela Ballester volvió a mostrarse públicamente atravesando un gran presente personal y profesional luego del difícil episodio de salud que le tocó enfrentar.

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