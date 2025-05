La joven tenista de 20 años Solana Sierra logró su primera clasificación al cuadro principal de Roland Garros, el Grand Slam que se jugará desde este domingo sobre polvo de ladrillo en París, Francia.

Además, fue una jornada histórica para el tenis femenino argentino, ya que después de 39 años tres jugadoras de este país avanzaron desde la qualy al cuadro principal: también lo hicieron la pergaminense Julia Riera y la oriunda de Daireaux, Lourdes Carlé. La última vez había sido en 1986, cuando lo consiguieron Mariana Pérez Roldán, Patricia Tarabini e Ivanna Madruga.

Actualmente la marplatense Sierra se ubica en el puesto 112° del ránking WTA. Su paso al main draw fue tras superar en la tercera ronda de la qualy 6-3 y 6-2 a la china Xiyu Wang (132°).

En la instancia clasificatoria también había vencido a la suiza Susan Bandecchi (197°) por 7-6 y 6-3 y a la ucraniana Daria Snigur (151°) por 6-2 y 6-2. Su rival para la ronda inicial de su primera vez como profesional en Roland Garros, donde fue finalista como junior en 2022, será la kazaja Yulia Putintseva.

En tanto, Riera tendrá un estreno todavía más exigente, frente a la también kazaja nacida en Moscú, Elena Rybakina (12ª preclasificada), y Carlé chocará con la estadounidense Ann Li (57ª en el ranking mundial de la WTA).

Para Solana será el segundo torneo “grande” de su incipiente carrera: el año pasado quedó eliminada en primera ronda del Us Open, a donde accedió también después de atravesar la clasificación.

Caballeros

En total, serán once los argentinos en los cuadros principales de singles entre damas y caballeros.

Avanzaron al main draw de Roland Garros: Horacio Zeballos estará en el dobles junto a su compañero catalán Marcel Granollers, en singles, Juan Manuel Cerúndolo (entró desde la qualy), Thiago Tirante (ingresó por perdedor afortunado) y los seis que ya estaban adentro por ranking: Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Mariano Navone, Tomás Martín Etcheverry y Francisco Comesaña (debutará ante el español Pablo Carreño Busta).

Sierra: Nueva etapa

De las tres mujeres argentinas clasificadas para el cuadro principal, junto con Julia Riera y María Lourdes Carle , Sierra es actualmente la mujer mejor clasificada de su país.

"Es súper especial", dice. "Es increíble ser la mejor de Argentina, intentaré seguir así", comentó. También arribó a París con un nuevo entrenador de la Academia Nadal (Daniel Gómez Rocha).

Hace nueve meses, cuando Sierra se clasificó para su primer cuadro principal de un Grand Slam en el US Open 2024, hubo una celebración épica y un derroche de emociones. Esta vez, cuando la subcampeona individual femenina de 2022 se clasificó para su primer cuadro principal de Roland-Garros en una cancha 14 repleta, la reacción fue un poco más moderada.

“En el US Open perdía un set y 4-0, así que ya me iba a casa”, declaró Sierra a rolandgarros.com tras derrotar a la china Wang. “Cuando gané, no me lo podía creer. Llegué a París con otra mentalidad, porque creo que tengo más confianza en mí mismo y sé que puedo jugar y competir con los mejores", afirmó.

Sierra ha dado lo mejor de sí desde que se convirtió en la primera mujer argentina en jugar una final femenina de Roland-Garros en 22 años. La marplatense ascendió casi 300 puestos en el ranking hasta llegar al top 200 en 2023; al año siguiente, ganó seis títulos en todos los niveles. Este año ya ha ganado dos títulos consecutivos, incluyendo el más importante en un evento de 125 km en Antalya, Turquía.

“Cuando puedo jugar realmente agresiva y ser consistente al mismo tiempo, es cuando juego mejor”, sostuvo. “Estos últimos meses he estado intentando hacer eso, ser agresiva pero más consistente, porque a veces añado más potencia de la que necesito; se trata de equilibrio”, explicó. “Creo que estoy haciendo un muy buen trabajo, mejorando año tras año”, indicó a la vez que destacó: “Cada año voy mejorando. Simplemente intento concentrarme en el trabajo y ser mejor cada día. Sé que tengo el nivel para competir con las mejores tenistas”.