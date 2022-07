El clásico zonal entre Luján y Leandro N. Alem fue suspendido a los 14 minutos del primer tiempo cuando igualaban sin tantos, al caer una bomba de estruendo cerca del banco de suplentes del conjunto visitante y posteriores incidentes en las afueras del estadio. Allí la barra del equipo de General Rodríguez atacó a balazos a los hinchas locales y dejó varios heridos de bala, uno de los cuaslers terminó muriendo: se trata de un joven de 18 años.

"Fue una masacre, los hinchas de Alem vinieron a Luján a a matar de una. Estuvo todo preparado para matar directamente a la gente. En total fueron diez vehículos los que llegaron a nuestra ciudad: nueve autos y una camioneta. llegaron con el objetivo de matarse e irse. Una vez en el estadio, tiraron a mansalva", relató en exclusiva a LaNoticia1.com uno de los vecinos de Luján que ante nuestros micrófonos continuaba conmovido por el hecho.

"En total tiraron más de 40 tiros, lo que se vivió en la cancha fue una locura. Una verdadera locura. Había chicos tirados en el piso, heridos, sangre por todos lados. Fue un verdadero desastre. Vinieron directamenmte a matar, no es que hubo otra cosa. Es más ni siquiera hubo un aviso o una amenaza previa, tal como suele pasar en las peleas entre barras. Fue una sorpresa para todos", explicó este vecino, que por cuestiones lógicas pidió no revelar su identidad.

"Los de Alem primero comenzaron a tirar piedras desde afuera del estadio municipal para que los hinchas locales salgan de la cancha. Y cuando salió la gente de Luján salió a buscarlos, comenzaron a tirarles tiros de la nada. En el lugar también se encontraban muchos hinchas comunes que todavía no habían entrado al estadio", advirtió este hombre, cuyo testimonio será clave para que la Justicia intente dar con los responsables del sangriento episodio.

No obstante, este vecino también logró registrar imágenes de los hinchas de Alem en el momento que pararon en Autopista luego de la balacera. A través de una cámara de seguridad que tiene instalada en su casa, este hombre pudo observar que los barras se detienen y se ponen a dialogar, incluso algunos se abrazan y se saludan.l Alí se ve a la camioneta Toyota Hilux que fue filmada por testigos durante la huida del Campo Municipal.

"Yo me quedé helado porque cuando llegué a casa se medio por revisar las cámaras y los vi a todos. Como vivo frente al principal acceso de Luján, se me ocurrió que por ahí podría engancharlos al momento en que pasaban. Y me llevé una sorpresa cuando vi que pararon frente a la puerta de mi casa", añadió este vecino de la ciudad de Luján, que tras observar las impactantes imágenes alertó de forma inmediata a la Policía y puso a disposición el material fílmico.

"En estos momentos está la Policía en mi casa descargando las imágenes para poder analizarlas", reveló este hombre a LaNoticia1.com, al tiempo que sostuvo que parte de los cabecillas de la banda "ya estarían identificados". "Dios quiera que puedan detenerlos pronto porque hay una criatura de 18 años que está peleando por su vida y todos los muchachos heridos son conocidos de la ciudad. Estamos todos angustiados, esta masacre no tuvo ningún sentido", concluyó.