“Instalamos en escuelas de La Matanza un nuevo sistema de alarmas monitoreadas las 24 horas, con seis sensores para detección de movimiento ante alguna intrusión. Las alarmas están conectadas con el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), que al recibir un alerta, da aviso inmediato a las Fuerzas de Seguridad para que se acerquen al lugar”, indicaron desde el Ejecutivo local.

Ads

Y añadieron: “La tarea policial, además, cuenta con el apoyo de las cámaras de seguridad ubicadas en puntos estratégicos y el seguimiento en tiempo real, desde el COM, que facilita la respuesta ante emergencias o cualquier ilícito”.

Las alarmas escolares están vinculadas al 911, cuentan con botones de pánico para activar en el lugar y también a través de la aplicación de celular, que pueden ser utilizadas por alumnos desde los 16 años, como por docentes, familiares y vecinos.

Ads

Ads