La Policía de la Ciudad detuvo a la última integrante de una banda acusada de captar hombres en boliches de Puerto Madero para drogarlos y robarles. La sospechosa, de 30 años, permanecía prófuga desde febrero, cuando habían sido arrestadas las otras dos mujeres vinculadas a la causa.

Ads

La investigación comenzó tras la denuncia de un hombre que, en agosto de 2025, conoció junto a un amigo a tres mujeres en un local nocturno de Puerto Madero. Luego de compartir algunas bebidas, una de las víctimas comenzó a sentirse mal, aunque igualmente se trasladó con las sospechosas hasta su vivienda en el barrio porteño de Villa Crespo.

Según la causa, una vez en el domicilio uno de los hombres se retiró y el otro permaneció con las mujeres. Poco después perdió el conocimiento y, al despertar, descubrió que le habían robado dinero, dispositivos electrónicos y distintos objetos de valor.

Ads

A partir del análisis de registros de aplicaciones de viajes, cámaras de seguridad y redes sociales, los investigadores lograron identificar a las sospechosas y determinar que residían en el barrio 20 de Junio, en San Justo, partido de La Matanza.

Con esos elementos, la Justicia ordenó allanamientos en febrero de este año. Durante los procedimientos fueron detenidas dos de las acusadas y se secuestraron teléfonos celulares y tabletas de Clotiapina, un potente sedante que habría sido utilizado para adormecer a las víctimas.

Ads

Tras esos operativos, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 6 dispuso la captura nacional e internacional de la tercera integrante de la banda. Finalmente, la mujer fue localizada y detenida en el barrio 20 de Junio, cuando regresó a la zona tras permanecer varios meses prófuga.

La acusada fue trasladada inicialmente a una dependencia policial de Isidro Casanova y luego quedó a disposición de la Justicia porteña, que continuará con la investigación para determinar si existen otras víctimas de la organización.