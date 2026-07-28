La utilización de energías renovables, que sostiene el Municipio de La Matanza, transforma el modo de utilizar y aprovechar los recursos naturales, dando un paso clave en la transición hacia una MTZ más sustentable, se informó oficialmente.

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Recientemente, la Ciudad Deportiva del Club Deportivo Paraguayo, ubicada en la localidad de González Catán, se sumó a este proyecto, incorporando un nuevo equipo de energía solar térmica en el Estadio Guaraní.

La instalación de termos solares promueve, además, la reducción de la huella de carbono y las emisiones de gases de efecto invernadero en el distrito, alineándose con los objetivos internacionales de la Agenda 2030.

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