La Matanza: Continúa la instalación de termotanques solares en clubes de barrio
Mediante tecnología termosolar que permite calentar agua utilizando la luz del sol, las instituciones deportivas del distrito reducen el impacto ambiental y generan un valioso ahorro en servicios para seguir funcionando y acompañar a miles de chicos y familias.
La utilización de energías renovables, que sostiene el Municipio de La Matanza, transforma el modo de utilizar y aprovechar los recursos naturales, dando un paso clave en la transición hacia una MTZ más sustentable, se informó oficialmente.
Recientemente, la Ciudad Deportiva del Club Deportivo Paraguayo, ubicada en la localidad de González Catán, se sumó a este proyecto, incorporando un nuevo equipo de energía solar térmica en el Estadio Guaraní.
La instalación de termos solares promueve, además, la reducción de la huella de carbono y las emisiones de gases de efecto invernadero en el distrito, alineándose con los objetivos internacionales de la Agenda 2030.
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