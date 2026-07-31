La denunciante relató que, años atrás, se encontraba de visita en el domicilio de su primo, el ex Gran Hermano Thiago Medina, quien ingresó a su habitación mientras ella estaba acostada y la sometió a tocamientos por debajo de sus prendas.

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En ese momento el acusado tenía 17 años. Hoy tiene 23 años.

La mujer instó la acción penal pero no solicitó medidas cautelares contra el acusado. El caso quedó en manos de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, a cargo del fiscal Juan Pablo Volpicina. También intervino la Secretaría de la Mujer de La Matanza.

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