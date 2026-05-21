Un jubilado de 87 años fue víctima de una violenta entradera en el partido bonaerense de La Matanza, donde un grupo de delincuentes irrumpió a patadas en su casa mientras dormía junto a su esposa y le robó dinero, armas y distintas pertenencias.

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El episodio ocurrió durante la madrugada y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la vivienda. Las imágenes fueron difundidas en A24, donde además la víctima, identificada como Tomás, relató cómo fue el dramático momento que le tocó vivir.

“Parecía que la casa se venía abajo”, contó el hombre al recordar los golpes contra la puerta de ingreso.

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Según relató, primero escuchó ruidos y llegó a levantar la persiana para ver qué ocurría. “Vi que tres delincuentes se iban escapando. Cuando vieron que no les tiraba, volvieron y ahí sí cuatro o cinco patearon la puerta”, explicó.

Una vez dentro de la vivienda, los asaltantes comenzaron a exigir dinero. “Los dólares, los dólares”, repetían mientras recorrían la casa armados y encapuchados.

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Tomás contó que tenía una pequeña caja de seguridad preparada para entregar en caso de robo. Allí guardaba algunos ahorros, euros, municiones y armas que conservaba por haber sido tirador deportivo.

“Les di la clave y sacaron todo”, aseguró.

Además, explicó que los delincuentes encontraron un fusil Mauser y luego comenzaron a preguntarle por otras armas. Finalmente, se llevaron un revólver, una pistola, dinero y distintas pertenencias.

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Durante el asalto, el jubilado fue atado sobre la cama mientras los ladrones seguían recorriendo la vivienda. Su esposa, también de 87 años, permaneció dormida gran parte del tiempo porque toma medicación para dormir.

“Gracias a Dios no le hicieron nada”, expresó.

El hombre también reveló que los delincuentes preguntaron por el DVR de las cámaras de seguridad, aunque finalmente no se lo llevaron, por lo que toda la secuencia quedó grabada.

En la entrevista, Tomás contó que llegó a la Argentina en 1957 y que vive desde hace décadas en el mismo lugar. Además, reflexionó sobre la inseguridad y aseguró que “se perdió la cultura del trabajo”.

“Hace 25 años caminábamos tranquilos y nunca pensábamos que alguien nos podía asaltar”, lamentó.