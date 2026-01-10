Un hombre de 35 años fue detenido este viernes en la localidad bonaerense de González Catán, partido de La Matanza, acusado de haber asesinado a su pareja, de 27 años, y al hijo de ambos, de 11 meses. El imputado fue identificado como Luis Acosta Abruzzese.

La causa fue caratulada como “homicidio doblemente agravado por el vínculo”, e incluye el agravante de femicidio en el caso de la mujer.

En el marco del operativo policial, el acusado fue detenido en González Catán, tal como se observa en las imágenes difundidas en redes sociales.

Una mujer de 26 años y su bebé de 11 meses fueron hallados asesinados dentro de una vivienda en Matiezo y Bavio. El principal imputado es la pareja de la víctima. Interviene la UFI de Homicidios de La Matanza. 🚨 pic.twitter.com/Wv1AAa5F7i — Lucas Occhipinti (@LucasOcchipinti) January 9, 2026

El hecho fue descubierto luego de que familiares de la víctima, Gimena Agustina Cardozo López, realizaran una denuncia al perder contacto con ella. A partir de ese aviso, efectivos policiales realizaron un allanamiento de urgencia en la vivienda familiar, ubicada en la zona de las calles Ernesto A. Bavio y Benjamín Matienzo, donde hallaron sin vida a la mujer y al bebé.

Tras el hallazgo, la Justicia ordenó una serie de operativos para localizar al principal sospechoso. El hombre fue finalmente detenido en inmediaciones del kilómetro 29 de la Ruta 3, en el cruce de Valentín Gómez y Domingo Victorio de Achega.

El imputado quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Temática Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo del fiscal Diego Rulli, mientras avanza la investigación judicial.