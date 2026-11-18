El Municipio de La Matanza que conduce Fernando Espinoza impulsa una política ambiental para que los vecinos puedan separar sus residuos desde el hogar y garantizar su reinserción en el circuito productivo. El esquema contempla tanto la entrega de insumos para clasificar los desechos en casa con posterior recolección diferenciada, como la habilitación de Estaciones Sustentables voluntarias, brindando alternativas accesibles para disminuir la cantidad de basura enviada a disposición final, se informó oficialmente.

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En una primera visita, los recuperadores urbanos visitan cada vivienda para informar sobre los alcances de la iniciativa y entregar una bolsa verde. Allí se deben colocar los elementos aptos para su posterior clasificación, los cuales serán retirados a la semana siguiente en la franja horaria de 8.00 a 14.00.

Como alternativa, la comunidad puede acercar sus materiales de manera voluntaria a las Estaciones Sustentables distribuidas en el partido, cuyas ubicaciones se encuentran disponibles en el sitio web oficial: https://www.lamatanza.gov.ar/ambiente-sustentable/gestion-de-residuos.

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Según diversas fuentes, denuncias y relevamientos, se estima que en La Matanza hay más de 400 basurales a cielo abierto.

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