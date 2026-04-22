El Ejecutivo local, a través del trabajo conjunto de las áreas de Salud y Desarrollo Social, impulsa el programa Accediendo a Derechos buscando ampliar el acceso a la salud pública y a la seguridad alimentaria para todos los vecinos, según se informó oficialmente.

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Durante la jornada, que se llevará a cabo este viernes 24 de abril, de 9.00 a 12.00, en el Club La Tierrita, ubicado en Pujol 3665, se brindará asesoramiento sobre trámites de ANSES y programas locales como Más Vida, enfocado en la nutrición materno-infantil. También se brindará capacitación en Soberanía Alimentaria y Huertas, con entrega de semillas de estación y recetarios, para fomentar la autoproducción de alimentos saludables en el hogar.

“La Matanza acompaña a la comunidad acercando herramientas concretas que facilitan el día a día y brindan servicios necesarios a todas las familias”, se informó.



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