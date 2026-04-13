En el marco del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo que se conmemoró el 2 de abril, el Gobierno matancero encabezará una jornada bajo el lema #SomosInfinitos.

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Además, la actividad tendrá la premisa “Aceptar la diferencia es abrazar la humanidad”, y se concretará este lunes 13 de abril de 9.00 a 13.00, en la Región Descentralizada Noroeste, ubicada en Avenida Rivadavia 13.518, Ramos Mejía.



Cronograma oficial de actividades:

• Muestra Colectiva: Exposición de afiches y trabajos realizados por el alumnado y concurrentes de las instituciones de la región que trabajan con Personas con Discapacidad, poniendo en valor la producción creativa local.

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• Radio Abierta: Un espacio de diálogo con destacados especialistas y referentes de instituciones que trabajan con TEA: Fernando Paz . Fonoaudiólogo y Director de Cosquín C.E.T, Laura Ottone, Directora de Fundación ECCO, María del Rosario Camba, Trabajadora Social y la Magister Malvina Veloz.

• Espacio de Orientación: Se brindará asesoramiento y consultas para familias, vecinas y vecinos interesados en la temática.

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