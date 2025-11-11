Un jurado popular dictó este lunes un veredicto de culpabilidad para Rafael Horacio Moreno, el ex policía de 75 años que mató a su vecino Sergio Díaz a raíz de una discusión por el fuerte volumen de la música durante los festejos de Navidad en Lomas del Mirador, partido de La Matanza.

La decisión llegó después de varios días de intensas audiencias en la Sala de Juicios del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM).

El jurado consideró al jubilado culpable de “homicidio culposo” y de “tenencia ilegal de arma de guerra”. Francisco Onetto, abogado del ex uniformado, celebró el fallo: “El jurado popular declaró no culpable a Rafael Horacio Moreno del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Sólo lo halló responsable de un homicidio imprudente y la portación ilegal del arma”.

