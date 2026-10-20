En cada operativo se facilitará la gestión de turnos para DNI, tramitación de partidas de nacimiento y certificados de domicilio, como así también la registración de la tarjeta SUBE en el Punto Joven y la solicitud del boleto estudiantil. En el área de salud, el personal médico ofrecerá vacunación de calendario, antigripal y contra el Covid-19, controles de presión arterial y test de VIH-Sífilis.

Ads

Asimismo, la propuesta incluye inscripciones para la Policía Bonaerense, asesoramiento sobre programas sociales, entrega de semillas para huertas familiares y asistencia técnica para emprendedoras y emprendedores en temas de monotributo, cursos de capacitación y ferias locales.

Cronograma de atención de 10.00 a 15.00:

Ads

● Martes 20 de octubre – Virrey del Pino: CIC Los Álamos - Gamarra y Santiago del Estero, Barrio Los Álamos.

● Miércoles 21 de octubre – Virrey del Pino: Escuela Primaria N° 88 - San Ignacio 5897, entre Cortina y Guaminí.

Ads

● Jueves 22 de octubre – González Catán: Región Descentralizada Sur - Av. Juan Manuel de Rosas 17.798, entre Mariano Acosta y Sunchales.

● Viernes 23 de octubre – Rafael Castillo: Escuela Secundaria N° 140 - Titanic 2996, entre Blomberg y Ascasubi.

Toda la información actualizada sobre las próximas fechas se encuentra disponible en las redes oficiales: @municipiodelamatanza .