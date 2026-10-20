La Matanza lleva el Municipio a cada barrio: DNI, controles de salud y trámites varios
De este martes 20 al 23 de octubre, de 10.00 a 15.00, los vecinos de Virrey del Pino, González Catán y Rafael Castillo podrán acceder de forma gratuita a la gestión de documentación, controles médicos, vacunación, boleto estudiantil, asesoramiento para emprendimientos y programas sociales, se informó oficialmente.
En cada operativo se facilitará la gestión de turnos para DNI, tramitación de partidas de nacimiento y certificados de domicilio, como así también la registración de la tarjeta SUBE en el Punto Joven y la solicitud del boleto estudiantil. En el área de salud, el personal médico ofrecerá vacunación de calendario, antigripal y contra el Covid-19, controles de presión arterial y test de VIH-Sífilis.
Asimismo, la propuesta incluye inscripciones para la Policía Bonaerense, asesoramiento sobre programas sociales, entrega de semillas para huertas familiares y asistencia técnica para emprendedoras y emprendedores en temas de monotributo, cursos de capacitación y ferias locales.
Cronograma de atención de 10.00 a 15.00:
● Martes 20 de octubre – Virrey del Pino: CIC Los Álamos - Gamarra y Santiago del Estero, Barrio Los Álamos.
● Miércoles 21 de octubre – Virrey del Pino: Escuela Primaria N° 88 - San Ignacio 5897, entre Cortina y Guaminí.
● Jueves 22 de octubre – González Catán: Región Descentralizada Sur - Av. Juan Manuel de Rosas 17.798, entre Mariano Acosta y Sunchales.
● Viernes 23 de octubre – Rafael Castillo: Escuela Secundaria N° 140 - Titanic 2996, entre Blomberg y Ascasubi.
Toda la información actualizada sobre las próximas fechas se encuentra disponible en las redes oficiales: @municipiodelamatanza .
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