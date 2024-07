El concejal Gabriel “Lalo” Aranda fue demorado este jueves (11 de julio) por la Policía tras la sesión del HCD de La Matanza. El también presidente del club Deportivo Laferrere fue dirigido a un patrullero y sin esposas pero horas después fue liberado.

El edil de Unión por Patria se expresó en sus redes sociales: “Gracias a todos, ya estoy con los míos”.

Aranda también cuestionó a “algunos opositores que hicieron un circo”. Y exigió “que salgan a pedir disculpas”.

“Hoy realizaron un circo mediático y me detuvieron sin mostrarme una orden judicial, reteniéndome por varias horas incomunicado para realizarme averiguaciones de antecedentes penales. Y como dice la frase, “Siempre triunfa la verdad” estoy afuera, porque no escondo nada, soy transparente y lo demostramos día a día con el trabajo que venimos realizando en todo el país”, sostuvo. “Lo de hoy fue una locura, se manejaron en contra de la ley”, recalcó.

Y agregó: “A todos los que utilizaron esto para hacerse ver, inventando calumnias sobre mi persona espero que se retracten y mínimo pidan disculpas por inventar cosas que no son. La única verdad es la realidad”.

